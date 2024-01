Un nou protest al PAS-lui la primăria Capitalei: „Ceban, ia mâna de pe serviciul de asistență personală”- Reacția primarului: „ Țipălăilor de la PAS să le dați câte o lopată”

19:50

Fostul numărul unu mondial, Rafael Nadal a revenit cu o victorie impresionantă în circuitul masculin. După o pauză de aproape un an, „Matadorul" a arătat extraordinar la turneul de la Brisbane, ultima pregătire înaintea primului Grand Slam al anului 2024, Australian Open. Ibericul a fost lăudat pentru modul în care a arătat pe teren, după