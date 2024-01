România a exportat 1.000 de MW de electricitate către Moldova și Ucraina, datorită unei producții uriașe de energie eoliană

17:50

Patru moldoveni, printre care un minor, au fost prinși la pescuit ilegal în râul Nistru. Cazul a fost înregistrat noaptea trecută. Aceștia au fost amendați, cu câte 600 de lei. Angajații Sectorului Poliției de Frontieră Soroca au contracarat un caz de pescuit ilicit pe Nistru. Documentați au fost patru cetățeni moldoveni, unul fiind minor. Asupra acestora […] The post FOTO Soroca: patru moldoveni, printre care un minor, prinși la pescuit în râul Nistru. Ce amenzi au primit appeared first on NewsMaker.