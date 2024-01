Implantul cohlear. Tot ce trebuie să știi

18:40

Demența cu debut într-o etapă tânără dezvăluie noi factori de risc, conform unui studiu prospectiv din cadrul U.K. Biobank. Cercetătorii au identificat patru elemente semnificative: hipotensiunea arterială ortostatică, deficitul de vitamina D, nivelurile crescute ale proteinei C-reactive (CRP) și izolarea socială. Acești factori par să contribuie la riscul de demență înainte de vârsta de 65 de ani, conform raportului publicat în JAMA Neurology. Pe parcursul a 8 ani de monitorizare, rata de apariție a demenței cu debut într-o etapă tânără a fost de 16,8 la 100.000 de persoane-an. Această frecvență a crescut în categorii de vârstă de 5 ani, începând de la 40 până la 64 de ani, și a fost mai ridicată în rândul bărbaților în comparație cu femeile. O proporție semnificativă a celor afectați de demență cu debut într-o etapă tânără se încadrează în intervalul de vârstă cuprins între 40 și 50 de ani. Estimările recente indică faptul că aproximativ 200.000 de persoane sunt afectate de această formă de demență în Statele Unite. „Demența cu debut tânăr are un impact foarte grav, deoarece persoanele afectate au de obicei încă un job, copii și o viață activă", a spus Hendriks pentru MedPage Today. „Deseori se presupune că cauza este genetică, dar pentru mulți oameni nu știm exact care este de fapt cauza”. „Știam deja, din cercetările asupra persoanelor care dezvoltă demență la o vârstă mai înaintată, că există o serie de factori de risc modificabili”, a adăugat ea. „Acest studiu arată că există mai mulți factori modificabili care sunt, de asemenea, asociați cu demența cu debut tânăr.” Aproximativ 40% din cazurile de demență cu debut târziu pot fi prevenite sau amânate prin modificarea a 12 factori de risc, potrivit Comisiei Lancet. Hendriks și colegii săi au studiat 356.052 de participanți din U.K. Biobank, cu vârsta sub 65 de ani, fără diagnostic de demență la începutul studiului. Evaluările de bază au avut loc între 2006 și 2010. Participanții au fost urmăriți până în 2021 sau până când au împlinit vârsta de 65 de ani. Vârsta medie inițială a fost de 54,6 ani, iar 55,3% din cohortă au fost femei. Demența incidentă cu debut tânăr a fost identificată prin înregistrări ale pacienților internați în spital sau registre de decese. Pe parcursul a 8,12 ani de urmărire, au fost observate 485 de cazuri noi de demență cu debut tânăr. Cercetătorii au elaborat o listă de 39 de potențiali factori de risc din analizele sistematice ale factorilor de risc pentru demența cu debut tardiv și demența cu debut tânăr. Într-un model complet ajustat, factorii asociați în mod semnificativ cu un risc mai mare de demență cu debut tânăr au fost: Hipotensiune arterială ortostatică Depresia Tulburare de consum de alcool Accident vascular cerebral Purtarea a două alele (are două copii identice ale unui anumit gen în locul unui singur set de gene pentru acel gen. Fiecare genă este localizată pe un cromozom și are două alele (forme alternative ale aceleiași gene), unul moștenit de la mamă și celălalt de la tată) Statut socio-economic inferior Diabet Boală de inimă Deficiența de vitamina D Deficiență de auz Niveluri ridicate de proteină C-reactivă (CRP ) Izolarea socială Un nivel mai avansat de educație formală, o fragilitate fizică mai mică (evaluată prin forța de prindere a mâinii) și consumul de alcool au fost legate de un risc redus de a dezvolta demență la vârste tinere. Hipotensiunea ortostatică a fost raportată ca factor de risc pentru demența cu debut tardiv într-o recenzie recentă, au observat Hendriks și colegii. „În plus, hipotensiunea ortostatică poate fi, de asemenea, un semn timpuriu al demenței Parkinson sau al demenței cu corpuri Lewy, care apare uneori cu ani sau decenii înainte de diagnostic, explicând cauzalitatea inversă pe care am găsit-o în analiza noastră de sensibilitate.” „Am constatat că atât deficitul de vitamina D, cât și nivelurile ridicate de CRP au fost asociate cu un risc crescut de demență cu debut tânăr”, a adăugat echipa. „S-a sugerat că vitamina D acționează ca un neurosteroid care protejează împotriva proceselor neurodegenerative. De remarcat este faptul că CRP a fost asociat în mod semnificativ cu demența cu debut tânăr doar atunci când vitamina D a fost inclusă în model.” Alte constatări pot fi influențate de cauzalitatea inversă, deoarece patologia demenței poate începe cu ani înainte de simptomele clinice, au recunoscut cercetătorii. Unii factori de risc pot reflecta o etiologie subiacentă, cum ar fi demența datorată unui accident vascular cerebral. În plus, eșantionul U.K. Biobank este suprareprezentată de indivizi sănătoși și albi, iar rezultatele ar putea să nu se aplice altor populații. „Cu o validare externă a rezultatelor noastre, mai mulți factori de risc pentru demența cu debut tânăr ar putea fi încorporați în strategia de prevenire comunicată de Comisia Lancet”, au scris Hendriks și coautorii. Cuvinte cheie: demența in rândul tinerilor Sursa foto: pexels.com Sursa: www.medpagetoday.com