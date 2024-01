Un barbat gasea aranjate in fiecare dimineata lucrurile pe care le lasa seara in dezordine in magazie. Ce a surprins camera - VIDEO

Un barbat gasea aranjate in fiecare dimineata lucrurile pe care le lasa seara in dezordine in magazie. Ce a surprins camera - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md