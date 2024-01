Curs valutar, 9 ianuarie 2024: dolarul valorează 17 lei și 65 de bani, iar un euro costă 19 lei și 27 de bani

13:00

De când se ține minte, în preajma Crăciunului pe stil vechi, Eugenia Gînga din Racovăț coace crăciunei pentru cetele de colindători, pe care îi așteaptă cu mare drag. An de an, femeia ține un fel de contabilitate. În anii tinereții, cocea de sărbători 100 de crăciunei, apoi 90, 80… Anul trecut a copt 60, dar […]