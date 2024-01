Meteorologii au schimbat Codul Portocaliu în Cod Galben

14:10

Federația Rusă rămâne una dintre amenințările la adresa Republicii Moldova, mai ales prin războiul hibrid împotriva țării noastre și staționarea ilegală a trupelor ruse în stânga Nistrului. În plus, conflictul de la graniță ne-a determinat să sporim capacitățile de reziliență și să avansăm spre atingerea obiectivului de integrare europeană.