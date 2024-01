Un cetățean al R. Moldova, căutat de Interpol, reținut la frontiera cu România

10:50

Rusia a lansat luni dimineaţă un atac masiv cu rachete pe teritoriul Ucrainei, lovind clădiri rezidenţiale şi industriale şi rănind mai multe persoane, au declarat oficiali ucraineni, relatează Reuters, preluat de Agerpres. Toată Ucraina s-a aflat sub alertă de raid aerian începând cu ora locală 06:00 (04:00 GMT), iar forţele aeriene ucrainene au anunţat că ţara se află sub ameninţarea mai multor valuri de rachete de croazieră şi, în unele regiuni, de rachete balistice. „Duşmanul atacă brutal or...