Vreme extrema in toata tara. Circa 40 de localitati din raioanele din nord au fost deconectate de la curent electric, iar politistii intervin in mai multe zone pentru a ajuta soferii impotmoliti in nameti - VIDEO

Vreme extrema in toata tara. Circa 40 de localitati din raioanele din nord au fost deconectate de la curent electric, iar politistii intervin in mai multe zone pentru a ajuta soferii impotmoliti in nameti - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md