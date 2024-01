VIDEO: Un microbuz cu 17 pasageri, pe ruta București-Chișinău, s-a răsturnat în județul Galați

15:50

Ideea organizării unui referendum, înainte de finalizarea procesului de negocieri, este timpurie. În plus, în lipsa unui consens larg în societate, există riscul politizării acestui exercițiu al democrației, consideră directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Stanislav Ghilețchi. Mai mult, potrivit expertului IPRE, ideea organizării referendumului este forțată, majoritatea țărilor membre UE ...