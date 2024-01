VIDEO Aglomerație pe sensul de intrare în Chișinău. Câte accidente au fost înregistrate din cauza vremii

19:00

Procesul de angajare a moldovenilor care au dorit să plece la muncă în construcții în Israel a fost suspendat temporar. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe 5 ianuarie. Ministerul de resort anunță că runda de implementare a Acordului moldo-israelian în domeniul construcțiilor, planificată pentru decembrie 2023, a fost amânată temporar. […]