Moldova sub ninsoare – Vacanța elevilor prelungită, activitatea instituțiilor publice sistată – Se circulă cu dificultate pe unele trasee din țară, iar vremea rea ține avioanele la sol

Cel puțin patru oameni au murit în urma seisemelor care au avut loc în Japonia. Nu mai puțin de 50 de cutremure, dintre care cel mai mare cu magnitudinea de 7,5, au lovit în decurs de cinci ore zonele de coastă, luni dimineață. 36.000 de locuințe au rămas fără curent electric. Deşi posibilitatea unui tsunami ... Japonia lovită de mai multe cutremure, unul violent de 7,6 pe Richter – Date actualizate: 4 morți, alți oameni au fost îngropați de vii sub casele prăbușite The post Japonia lovită de mai multe cutremure, unul violent de 7,6 pe Richter – Date actualizate: 4 morți, alți oameni au fost îngropați de vii sub casele prăbușite appeared first on Politik.