Liniile electrice, afectate de intemperii; Furnizorul de energie atenționează cetățenii

11:40

Chiril Moțpan părăsește Platforma DA; „Împăcat că am rămas pe baricade până în ultima clipă” Fostul deputat Chiril Moțpan a anunțat că părăsește Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. „Astazi mi-am anunțat colegii de partid că părăsesc Platforma DA. Împăcat că am rămas pe baricade până în ultima clipă, că am dus o luptă sinceră și onestă pentru binele celor din jur și niciodată împotriva lor, că am adunat în ultimii 8 ani prieteni, experiență și amintiri pe care le voi păstra în suflet mereu. G...