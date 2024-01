Anulări și rețineri la zborurile de pe Aeroportul Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice

09:30

Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de prizonieri de război după medierea Emiratelor Arabe Unite, potrivit Reuters. Ministerul rus al Apărării a anunţat miercuri că 248 de prizonieri de război ruşi au fost returnaţi din Ucraina, în urma unor negocieri „complexe" care au implicat medierea Emiratelor Arabe Unite.