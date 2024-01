Ceață densă pe unele porțiuni de drum din Moldova. Recomandările poliției pentru șoferi

09:30

Un tânăr de 18 ani, nerezident, a încercat să introducă în Republica Moldova 57 de microscheme și 430 de mape cu documente, anunță Serviciul Vamal. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, la postul vamal al Aeroportului Chișinău. Funcționarii vamali au supus controlului bagajele pasagerilor de la ruta Istanbul-Chișinău, iar în valiza unui dintre aceștia […] The post A încercat să aducă în Moldova 57 de microscheme și 430 de mape cu acte de studii. Planul unui tânăr de 18 ani, dejucat la Aeroport appeared first on NewsMaker.