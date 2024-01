Maersk avertizează asupra unor perturbări majore deoarece deviază navele de pe rutele din Marea Roșie

22:10

La Chişinău a fost lansat filmul „Alive in Mo...”, cu actorul Cătălin Lungu și regretatul Boris Bechet în roluri principale La Chişinău a fost lansat filmul „Alive in Mo...”, o poveste despre sacrificiu și perseverență, inspirată din fapte reale. Pelicula marchează debutul regizoral al lui Grigore Bechet și debutul cinematografic al actorului Cătălin Lungu, fiind totodată și ultimul film al maestrului Boris Bechet. Cinefilii spun că „Alive in Mo...” este un film despre soarta multor moldoveni și...