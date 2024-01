video | Maia Sandu a publicat un video în ajun de Crăciun pe vechi: „Bucurați-vă unii de alții”

13:30

Ofițerii INI și angajații INSP, cu suportul BPDS „Fulger”, sub conducerea PCCOCS, anunță reținerea unui fost șef de direcție al INI de la Sud și a unui actual inspector INSP și o captură de aproape două milioane de țigări și circa jumătate tonă de alcool etilic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Operațiunea este o continuare … The post Șeful unei direcții a INSP, reținut în dosarul contrabandei cu țigări și alcool first appeared on ZUGO. Articolul Șeful unei direcții a INSP, reținut în dosarul contrabandei cu țigări și alcool apare prima dată în ZUGO.