La Chișinău a fost activată Celula de criză, în contextul codului portocaliu de viscol și ghețuș: „Serviciile municipale – pregătite să intervină”

21:10

România achiziționează 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO. Costul estimat pentru cumpărarea acestora este de peste un miliard de euro, fără TVA, scrie news.ro. Potrivit Ministerului român al Apărării, în preț sunt incluse piese de schimb şi servicii conexe. „Această achiziție demonstrează că Alianța are soluții adecvate şi adaptate situației de […] The post România cumpără 200 de rachete Patriot prin intermediul NATO. Ministrul român al Apărării: „Un răspuns la provocări” appeared first on NewsMaker.