Gauff și Svitolina, în finala turneului de la Auckland

22:10

Campania "Biblioteca de sub brad", lansată de Guvern, a ajuns la final. Zeci de oameni au reușit să aducă literatură bună și în acest an, pentru Biblioteca de sub bradul Guvernului care a adunat 5500 de cărți pentru copiii de toate vârstele și urmează să fie distribuite bibliotecilor din țară, dar și saloanelor pentru copii din cadrul spitalelor.