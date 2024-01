Exportul de vinuri moldovenești a adus în R. Moldova peste 111 milioane de dolari

18:50

Ministerul rus al Apărării a recunoscut marţi că a bombardat din greșeală un sat din vestul Rusiei, nu departe de graniţa cu Ucraina, dar a precizat că nu au existat victime.Rusia a efectuat lovituri masive împotriva Ucrainei marţi dimineaţă, în jurul momentului acestui incident.Referindu-se la "explozia accidentală a unor muniţii" transportate de un avion al forţelor aeriene în jurul orei 09:00 (06:00 GMT), ministerul a transmis agenţiilor de presă ruse că o explozie a zguduit satul Petropavlovka, în regiunea Voronej, la 150 km de Ucraina."Nu există răniţi, dar au fost constatate distrugeri la şapte clădiri", a declarat guvernatorul regional Aleksandr Gusev pe Telegram, adăugând că unii locuitori primesc îngrijiri în centre de primire. Meanwhile, a malfunctioned (?) Russian missile wipes out an entire street in the town of Petropavlovka in Russia’s Voronezh Region.Why would anyone want and need this endless idiocy, I’ll never know. pic.twitter.com/PbgtFZsUBP— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) January 2, 2024 Rusia, care s-a angajat într-o campanie intensificată de bombardamente asupra Ucrainei în ultimele zile, a efectuat o nouă rundă de lovituri marţi dimineaţă, omorând cel puţin patru persoane şi rănind peste 90 în ţara vecină.