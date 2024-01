„Rapid și comod”. Călătorilor li s-a recomandat un post vamal la traversarea hotarului moldo-român

18:40

Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici" are un nou administrator interimar. Este vorba de Alexei Sotnic. El a fost prezentat echipei pe 4 ianuarie, de directorul general al Agenției Proprietății Publice (AAP), Roman Cojuhari. „Am făcut alegerea strategică de a promova un lider din interiorul întreprinderii care cunoaște cultura organizațională și procesele, cunoaște tehnologiile […]