Prețurile petrolului au luat-o razna: totul a început din Sahara

Grupul energetic rusesc Gazprom a anunţat miercuri că a stabilit un nou record în ceea ce priveşte livrările sale zilnice de gaze către China via conducta Power of Siberia, transmite agenția Reuters. Gazprom nu a oferit o cifră concretă privind noul record dar a precizat că exporturile sale totale de gaze spre China via conducta […] Articolul Gazprom a stabilit un nou record privind livrările zilnice de gaze către China apare prima dată în Bani.md.