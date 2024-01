Deși procurorii au cerut arest preventiv, pentru șeful de Direcție de la INSP, reținut în dosarul contrabandei cu țigări la Vulcănești, judecătorul a decis să-i dea arest la domiciliu

12:50

Pe final de sesiune parlamentară, deputații din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor boicotează ședința de astăzi a legislativului. Aceștia au criticat inițiativele guvernării, inclusiv cele cu privire la comasarea a doua universități și două spitale, menționând că autoritățile nu fac altceva decât fărădelegi sub paravanul sărbătorilor de iarnă, notează IPN „În ajunul săltătorilor de iarnă, ... Comuniștii și socialiștii boicotează ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de iarnă – Guvernarea face fărădelegi sub paravanul sărbătorilor de iarnă