Krasnoselski supărat pe Chișinău că aplică taxe vamale pentru firmele transnistrene

11:20

Deputații se întrunesc în ultima ședință plenară a Parlamentului din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse peste 30 de subiecte, printre care modificarea Codului Electoral în vederea organizării unui referendumului privind aderarea la UE concomitent cu alegerile prezidențiale. În plenul Parlamentului va fi examinat și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din rândul ... LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații modifică Codul Electoral pentru a organiza referndumul privind aderarea la UE concomitent cu alegerile prezidențiale The post LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații modifică Codul Electoral pentru a organiza referndumul privind aderarea la UE concomitent cu alegerile prezidențiale appeared first on Politik.