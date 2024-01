Șeful unei direcții din cadrul INSP, reținut pentru contrabandă cu țigări, plasat în arest la domiciliu

13:00

Timp de două săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate 25 de focare de gripă aviară. Cele mai afectate sunt raioanele in nordul și centrul țării, indică harta făcută publică de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit sursei citate, în perioada 22 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, pe teritoriul Republicii Moldova au […] The post Gripa aviară se extinde. 25 de focare raportate în raioanele Moldovei appeared first on NewsMaker.