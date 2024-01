Autoritățile și-au învățat lecția? Ministrul de Interne, în ședință cu toate subdiviziunile în contextul Codului Portocaliu de îngheț

11:40

Sportiva din Republica Moldova Alisa Glinka va participa la Jocurile Olimpice de vară din 2024. Anunțul a fost făcut de Federația Ecvestră. Potrivit sursei, Glinka a obținut o licență personală pentru a evolua la competiție. Federația a mai subliniat că participarea sportivei-ecvestru din Moldova are loc „pentru prima dată de-a lungul ultimelor câteva decenii". Sportul ecvestru […]