LIVE: Primarul Capitalei, Ion Ceban face o declarație care se referă la problemele bugetare din municipiul Chișinău

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au disputat ultimul meci din 2023. Cei mai buni tenismeni din clasamentul ATP s-au confruntat pentru a cincea oară în acest an, de această dată la Riad, în Arabia Saudită. Ibericul a ieșit câștigător din acest duel. Alcaraz, al doilea jucător al lumii și campionul de la Wimbledon, a câștigat ... Djokovic și Alcaraz au disputat ultimul meci din 2023 – Unde s-au întâlnit cei doi lideri mondiali