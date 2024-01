Ce planuri are Israelul pentru Fâșia Gaza după încetarea războiului

14:50

Într-un interviu cu Europa Liberă, comentatorul politic Anatol Țăranu a sugerat că, deși îi va fi dificil, Maia Sandu ar putea învinge în prezidențiale din acest an. „[...] Apariția unor formule de coagulare a forțelor pe flancul pro-european [fără partidul „Acțiune și Solidaritate”] vorbește despre faptul că nici pe departe nu este garantată supremația Maiei Sandu la viitoarele alegeri. Asta chiar dacă ea pare a fi un candidat care nu prea are contracandidați care să pună sub semnul întrebării...