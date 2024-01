Recomandările salvatorilor în contextul codului portocaliu de ninsori

08:30

Natalitatea este într-o continuă scădere în R. Moldova, iar experții vorbesc de o „criză demografică profundă". Numai în ultimii 8 ani, numărul nou-născuților a scăzut cu aproape 34%, de la circa 41.000 în 2014 până la 27.000 în 2022, arată anuarul Biroului Național de Statistică, scrie europalibera.org.