Chișinău // Blocul energetic nr. 3 al „Termoelectrica” s-a defectat. Precizările întreprinderii

08:20

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu atacul rusesc respins de ucraineni lângă Kupiansk, la sfârșitul anului trecut, într-o manevră în care rușii au pierdut mai multe blindate, într-un haos absolut. Convoiul rusesc a fost prins într-o capcană în care toate vehiculele de luptă au fost distruse, transmite Digi24.ro. Another angle of a failed Russian assault near Synkivka in mid December 2023. • It shows the absolute carnage in which this Russian detachment has been sent into. Artillery, cluster...