Doi tineri, trimiși pe banca acuzaților pentru violul unei fete de 18 ani cu dizabilități mintale

Britney Spears neagă informaţiile despre un nou album: „Nu mă voi întoarce niciodată în industria muzicală” Britney Spears a negat informaţiile publicate de Page Six şi The Sun, potrivit cărora vedetele pop Charli XCX şi Julia Michaels ar fi fost rugate de cântăreaţă să compună piese pentru un nou album, scrie The Guardian și News.ro. În plus, Rolling Stone a citat o sursă care susţine că "managementul şi A&R încearcă să o entuziasmeze pentru muzică. Deocamdată, ea nu se află în mod activ la înr...