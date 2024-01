O tânără cu dizabilități, violată într-un sat din nordul R. Moldova. Ce pedepse riscă făptașii

14:50

Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că, dacă Ucraina pierde războiul cu Rusia, Putin își va apropia războaiele de Occident și „vă va mânca la cină cu tot cu UE, NATO, libertate şi democraţie". Într-un interviu publicat luni de revista The Economist, Zelenski a spus că ideea că Rusia a câştigat războiul este doar o „percepţie"