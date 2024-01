(grafic) Care este nota medie la fiecare disciplină de bac și cum a evoluat rata de promovare a examenului în ultimii trei ani

16:15

Ai citit vreodată o postare a unui prieten sau cunoscut care ți-a trezit un sentiment neexplicat de îngrijorare? Sau poate ai auzit la știri cum un tânăr a decis să manifeste un comportament violent față de semenii săi? Ori poate, pur și simplu, în viața de zi cu zi, te-ai întâlnit cu oameni care par triști, singuri, detașați de lumea din jurul lor? De cele mai multe ori, toate acestea pot fi consecințele unor stări depresive sau a unei depresii. Am vorbit cu psihologa Natalia Vlasov Pîrlog și am aflat despre semnele unei „lupte interioare” pe care posibil o duce o persoană și cum am putea să o ajutăm. Сообщение „Eu sunt ok cu ceea ce o să-mi povestești.” Ce faci când un prieten are semne de depresie și cum le descifrezi появились сначала на #diez.