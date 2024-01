Obligativitatea purtării măștilor revine în unele spitale din SUA: cazurile de COVID şi gripă cresc vertiginos

12:40

Update: Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 780 de soldați, 12 tancuri, 21 de alte blindate de luptă, 28 de tunuri, 2 lansatoare multiple de rachete, 1 sistem antiaerian, 6 echipamente speciale și 32 diferite vehicule. «We should seek the greatest value of our action.»Stephen Hawking The combat losses of the enemy from February […] Articolul Război în Ucraina, ziua 680: Circa 800 de soldați ruși, uciși în ultimele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.