Emilian Crețu i-a făcut o farsă surorii sale mai mari. Maria Crețu: ”Nu-l ascultați! Vă duceți în râpă!”

09:30

Un nou an poate aduce schimbări semnificative în viața fiecărei persoane, iar pentru anumite zodii, anul 2024 se anunță a fi un an de renaștere și prosperitate. Berbecul, Taurul, Gemenii ... Post-ul 4 zodii renasc în 2024. Vor avea cel mai bun an din viața lor! apare prima dată în Unica.md.