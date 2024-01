În raioanele Soroca, Florești și Drochia au fost construite, în anul 2023, pavilioane auto moderne

14:50

În această perioadă magică a anului, colindele umplu casele și străzile cu bucuria caracteristică sărbătorilor de iarnă. Un colind deosebit de popular în Statele Unite este Carol of the Bells (Colindul Clopotelor), o melodie încântătoare care își are rădăcinile într-un cântec ucrainean de Anul Nou numit “Șchedryk”. Muzica pentru acest îndrăgit colind a fost prelucrată […] Post-ul Colindul clopotelor: O călătorie muzicală din Ucraina în inima Americii / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.