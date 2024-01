Operațiune specială a serviciilor secrete turcești: unul dintre liderii PKK a fost eliminat

01:00

În Marea Britanie s-a înregistrat o creștere a incidenței de scabie pe fundalul lipsei de medicamente. Despre acest lucru a relatat ziarul The Guardian."Dermatologii care au vorbit cu The Guardian, au declarat că situația a devenit "un coșmar absolut": focare sînt înregistrate în azilurile de bătrîni, spitale și cămine studențești", se arată în mesaj, relatează lenta.ru.Se remarcă faptul c