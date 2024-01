PAS își trădează alegătorii – Perciun solicită demisii masive în Direcțiile de Educație

11:50

Audierile și luarea deciziei pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, au avut loc foarte rapid, a declarat reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internaţional în Republica Moldova, Svetlana Cerović. Potrivit reprezentantei FMI, acest fapt „pune sub semnul întrebării dacă a fost asigurată corectitudinea procesului dat, și anume efectuarea unei analize și evaluări profesionale […]