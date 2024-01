VIDEO/ Vitalie Răileanu, antreprenor: Noi suntem dezbinați, dar trebuie să înțelegem că pericolul din partea Rusiei este foarte mare

14:00

Interpreta de muzică populară Luciana Spînu a fost duminică, 31 decembrie, invitata emisiunii „Iarba verde de acasă". Luciana Spînu a vorbit despre cum a fost anul 2023 pentru ea, despre cum marchează sărbătorile de iarnă în acest an, despre cum i-a mers pe tărâmul muzicii populare în acest an, dar și despre drumul către muzica […]