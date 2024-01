Israel-Hamas Mişcarea Hamas ''nu va fi învinsă niciodată'', afirmă liderul acesteia după ''asasinarea'' lui Arouri

21:10

2023 s-a dovedit a fi un an prolific pentru sportul din Republica Moldova. Sportivii țării au cucerit un număr record de medalii, iar Chișinăul a găzduit o serie de competiții importante. Luptătoarea Anastasia Nichita, canoistul Serghei Tarnovschi și judocanul cu dizabilități, Oleg Crețul, au fost desemnați cei mai buni sportivi în 2023. În plus, șase basarabeni și-au asigurat deja prezența la Jocurile Olimpice de la Paris, programate în vara acestui an.