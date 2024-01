Coreea de Sud: Liderul opoziţiei înjunghiat în gât, internat la terapie intensivă

15:40

Petrom Moldova și New Life și-au unit forțele pentru a moderniza Secția chirurgie nou-născuți, Institutul Mamei și Copilului Într-un gest remarcabil de generozitate și responsabilitate socială, Petrom s-a alăturat eforturilor organizației New Life de a oferi șansa la un tratament mai bun micuților ajunși în impas. Proiectul caritabil are drept scop transformarea și modernizarea unei secții vitale din cadrul Institutului Mamei și Copilului - Secția de chirurgie nou-născuți, care a așteptat timp d...