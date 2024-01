Horoscop chinezesc pentru 2024 // Anul Dragonului de Lemn aduce tot ceea ce este mai bun pentru toţi nativii

13:20

Lumea începe deja să intre în 2024. Insula Kiribati, situată în Oceanul Pacific, a intrat deja în 2024 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT), scrie Hotnews. O oră mai târziu, Tonga, Samoa şi părţi din Noua Zeelandă ajung la 2024. Va fi apoi rândul Australiei să intre în noul an şi o mare parte a lumii va sărbători deja noul an înainte ca focurile de artificii să fie lansate şi în România la miezul nopţii. Rând pe rând vor trece în noul an ţările A...