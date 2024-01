Taylor Swift doboară recordul lui Elvis Presley pentru cele mai multe săptămâni pe locul 1 în topul albumelor din SUA

11:10

Temperaturile din Germania, cu peste 2 grade Celsius mai ridicate în 2023 Temperatura în Germania a fost cu peste 2 grade mai ridicată în 2023, un an record conform bilanţului anual preliminar publicat vineri de Serviciul meteorologic german (DWD). Serviciul meteo anunţase deja, la începutul acestei săptămâni, că 2023 a fost cel mai călduros an de la debutul măsurătorilor, în 1881. În 2023, temperatura medie a ajuns pentru prima dată la 10,6 grade Celsius, cu 2,4 grade Celsius peste valoarea per...