Roaming mai ieftin, de la 1 ianuarie: În ce țări putem suna la tarife reduse

Fosta ministră a Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija, revine în Guvern. Aceasta a fost numită secretar general adjunct al Executivului, în cadrul ședinței din 27 decembrie a Cabinetului de miniștri. „Doamna Dabija este magistru în drept. Are o experiență în administrația publică centrală de 18 ani, perioadă în care …