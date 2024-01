FOTO Ucraina, atacată de armata rusă în noaptea dintre ani: un adolescent și-a pierdut viața

16:00

În sectorul Buiucani al capitalei, pe străzile Ghioceilor 2 și Ion Luca Caragiale 2/3, au fost amenajate două parcări rezidențiale pentru biciclete. Primăria Chișinău anunță că fiecare parcare reprezintă o boxă metalică securizată, de tip închis, proiectată pentru a oferi spațiu pentru șase biciclete. Potrivit sursei citate, proiectul pilot a fost inițiat și propus de […]