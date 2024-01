/VIDEO/ Cele mai ușoare metode de a scăpa de mahmureală. Cu siguranță ai aceste alimente în casă

10:00

În mesajul său, în noaptea de Revelion, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj: „Încheiem acest an cu o veste bună, cu o decizie istorică pentru țara noastră. Și începem noul an, 2024, cu speranță. Iar speranța nu înseamnă o credință oarbă în miracole, ci o convingere comună că puterea de a […] Acest articol /VIDEO/ Președinta Maia Sandu, la trecerea dintre ani: „Încheiem acest an cu o veste bună, și începem 2024 cu speranță” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.