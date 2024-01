Lumea a întîmpinat 2024 cu focuri de artificii, reflecţii şi un rămas bun regal

10:30

Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare pentru chișinăuieni în noaptea dintre ani.Edilul și-a exprimat speranța ca 2024 va f un an al păcii, armoniei și bunăstării, un an al făuririi și al dialogului constructiv, un an al faptelor și proiectelor."Stimați prieteni, locuitori ai Capitalei și ai Moldovei!O să încep felicitarea mea de Anul Nou cu ceva personal și d