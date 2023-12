(video) Primarul de Chișinău, Ion Ceban, cu mesaj de Revelion: „Bucurie și bunăstare în noul an - 2024”

00:20

„Încheiem acest an cu o veste bună, cu o decizie istorică pentru țara noastră. Și începem noul an, 2024, cu speranță. Decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova înseamnă nu doar speranța unui viitor mai bun pentru toți moldovenii, ci și o încununare a eforturilor noastre comune. Un rezultat nu doar al muncii din ultimul an, ci al tuturor generațiilor de până azi, al luptei pentru independență și libertate duse de părinții și bunicii noștri”, așa și-a început mesajul de felicitare în noaptea dintre ani președinta Maia Sandu.