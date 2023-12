„Greutăți vor mai fi în calea noastră, și victorii tot vor mai fi!”. Mesajul Maiei Sandu la începutul noului an 2024

14:40

Viorel Motorniuc va conduce, de astăzi, cel mai mare operator de servicii de telecomunicații din Republica Moldova – S.A. „Moldtelecom". Se întâmplă după ce Alexandru Ciubuc și-a depus cererea de demisie din funcție. Informația a fost făcută publică de Agenția Proprietăți Publice (APP), pe 29 decembrie. „Astăzi, 29 decembrie 2023, încetează mandatul domnului Alexandru Ciubuc […]