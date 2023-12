Igor Grosu și Dorin Recean, mesaje de Anul Nou: „Fie ca anul 2024 să fie un an al speranței și al bunăstării”

00:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat moldovenilor din întreaga lume, cu ocazia Anului Nou. Șefa statului, într-un mesaj video, spune că „am încheiat anul cu o veste bună, cu o decizie istorică pentru țara noastră. Și începem noul an, 2024, cu speranță”. „Încheiem acest an conștienți de problemele pe […] Articolul VIDEO Președinta Maia Sandu, mesaj de Anul Nou: „Începem noul an, 2024, cu speranță!” apare prima dată în Realitatea.md.