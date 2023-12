LIVE. Revelion 2024, sarbatorit in PMAN. Zeci de oameni s-au adunat in centrul capitalei pentru a intalni noul an alaturi de artistii de pe scena

LIVE. Revelion 2024, sarbatorit in PMAN. Zeci de oameni s-au adunat in centrul capitalei pentru a intalni noul an alaturi de artistii de pe scena

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md